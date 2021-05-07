flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1979
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3 USD
Precio promedio (PROOF):65 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (26)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1979 "Olimpiada 80. Universidad". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3170 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 60. La subasta tuvo lugar el 7 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Frühwald - 14 de septiembre de 2025
VendedorFrühwald
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
4 $
Precio en la divisa de la subasta 3 EUR
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Russiancoin - 26 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
2 $
Precio en la divisa de la subasta 150 RUB
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Rio de la Plata - 15 de marzo de 2024
VendedorRio de la Plata
Fecha15 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta BAC - 18 de enero de 2023
VendedorBAC
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Coins.ee - 11 de diciembre de 2022
VendedorCoins.ee
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónPF68 CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónPF68 CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta BAC - 9 de noviembre de 2022
VendedorBAC
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Numisbalt - 24 de septiembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha24 de septiembre de 2022
ConservaciónPF68 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta BAC - 7 de septiembre de 2022
VendedorBAC
Fecha7 de septiembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónMS69 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Katz - 1 de agosto de 2021
VendedorKatz
Fecha1 de agosto de 2021
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Numisbalt - 3 de julio de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Numisbalt - 4 de febrero de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha4 de febrero de 2021
ConservaciónMS66 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Numisbalt - 4 de febrero de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha4 de febrero de 2021
ConservaciónMS67 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1979 "Olimpiada 80. Universidad" en subasta Numisbalt - 24 de octubre de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha24 de octubre de 2020
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1979. "Olimpiada 80. Universidad"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1979. "Olimpiada 80. Universidad" es de 3 USD para las monedas de acuñación regular y de 65 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1979. "Olimpiada 80. Universidad"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1979 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1979. "Olimpiada 80. Universidad"?

Para vender 1 rublo del 1979, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

