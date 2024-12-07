flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1985 "40 años de Victoria" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1985
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Precio promedio (PROOF):25 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (26)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1985 "40 años de Victoria". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 362 vendido en la subasta COINSTORE por EUR 80. La subasta tuvo lugar el 7 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Numismatica Italia - 11 de julio de 2025
VendedorNumismatica Italia
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
4 $
Precio en la divisa de la subasta 3 EUR
Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
34 $
Precio en la divisa de la subasta 31 EUR
Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Numismatica Italia - 16 de febrero de 2024
VendedorNumismatica Italia
Fecha16 de febrero de 2024
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Coins NB - 11 de marzo de 2023
VendedorCoins NB
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónPF67 PCGS
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Coins NB - 15 de octubre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónPF69 NGC
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Heritage - 13 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónPF66 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 7 de noviembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha7 de noviembre de 2021
ConservaciónPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Katz - 4 de octubre de 2020
VendedorKatz
Fecha4 de octubre de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Katz - 12 de julio de 2020
VendedorKatz
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Stack's - 26 de junio de 2020
VendedorStack's
Fecha26 de junio de 2020
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Katz - 29 de diciembre de 2019
VendedorKatz
Fecha29 de diciembre de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Katz - 4 de julio de 2019
VendedorKatz
Fecha4 de julio de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Katz - 28 de abril de 2019
VendedorKatz
Fecha28 de abril de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Katz - 24 de marzo de 2019
VendedorKatz
Fecha24 de marzo de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Precio

Rusia 1 rublo 1985 "40 años de Victoria" en subasta Katz - 17 de febrero de 2019
VendedorKatz
Fecha17 de febrero de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Precio


¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1985. "40 años de Victoria"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1985. "40 años de Victoria" es de 15 USD para las monedas de acuñación regular y de 25 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1985. "40 años de Victoria"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1985 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1985. "40 años de Victoria"?

Para vender 1 rublo del 1985, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

