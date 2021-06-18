flag
1 rublo 1981 "Amistad para siempre" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1981
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):8 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1981 "Amistad para siempre". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2327 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 29. La subasta tuvo lugar el 18 de junio de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
33 $
Precio en la divisa de la subasta 28 EUR
Rusia 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" en subasta Russiancoin - 7 de diciembre de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha7 de diciembre de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" en subasta Russiancoin - 15 de junio de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha15 de junio de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
8 $
Precio en la divisa de la subasta 480 RUB
Rusia 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" en subasta Russiancoin - 30 de junio de 2016
VendedorRussiancoin
Fecha30 de junio de 2016
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1981 "Amistad para siempre" en subasta HERVERA - 17 de diciembre de 2015
VendedorHERVERA
Fecha17 de diciembre de 2015
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1981. "Amistad para siempre"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1981. "Amistad para siempre" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 8 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1981. "Amistad para siempre"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1981 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1981. "Amistad para siempre"?

Para vender 1 rublo del 1981, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

