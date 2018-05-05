flag
1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoadornado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1970
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Precio promedio (PROOF):450 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (115)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3068 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 1200. La subasta tuvo lugar el 5 de mayo de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF64 ULTRA CAMEO NGC
Precio
479 $
Precio en la divisa de la subasta 410 EUR
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
12 $
Precio en la divisa de la subasta 10 EUR
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Russiancoin - 26 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Russiancoin - 19 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Coins NB - 31 de mayo de 2025
VendedorCoins NB
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónPF69 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónPF64 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Russiancoin - 16 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha16 de enero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Numimarket - 27 de noviembre de 2024
VendedorNumimarket
Fecha27 de noviembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Russiancoin - 24 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Coins.ee - 6 de octubre de 2024
VendedorCoins.ee
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Katz - 30 de agosto de 2024
VendedorKatz
Fecha30 de agosto de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Stephen Album - 23 de julio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha23 de julio de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Katz - 29 de mayo de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Katz - 19 de mayo de 2024
VendedorKatz
Fecha19 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta WDA - MiM - 15 de mayo de 2024
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta WDA - MiM - 15 de mayo de 2024
VendedorWDA - MiM
Fecha15 de mayo de 2024
ConservaciónPF67 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Russiancoin - 2 de mayo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha2 de mayo de 2024
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1970 "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" en subasta Katz - 28 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de abril de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1970. "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1970. "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin" es de 15 USD para las monedas de acuñación regular y de 450 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1970. "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1970 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1970. "Centenario del nacimiento de V.I. Lenin"?

Para vender 1 rublo del 1970, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

