flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1991 "Serguéi Prokófiev". Error de fecha - 1952 (Rusia, URSS y RSFS)

Variedad: Error de fecha - 1952

no imageno image

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1991
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Precios de subastas (0)Variedades (2)

Precios de subastas

Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1991. "Serguéi Prokófiev"?

Para vender 1 rublo del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1991Todas monedas rusasrusas de cuproníquel monedas rusas monedas con valor nominal 1 rubloSubastas numismáticas