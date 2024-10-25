flag
1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1991
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:8 USD
Precio promedio (PROOF):30 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (11)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2931 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 45. La subasta tuvo lugar el 25 de octubre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta WCN - 5 de junio de 2025
VendedorWCN
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
8 $
Precio en la divisa de la subasta 30 PLN
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta Katz - 23 de marzo de 2023
VendedorKatz
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta Katz - 12 de febrero de 2023
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta Coins.ee - 14 de febrero de 2022
VendedorCoins.ee
Fecha14 de febrero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta Numisbalt - 19 de septiembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta Numisbalt - 3 de julio de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta Katz - 28 de abril de 2019
VendedorKatz
Fecha28 de abril de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" en subasta Katz - 25 de noviembre de 2018
VendedorKatz
Fecha25 de noviembre de 2018
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1991. "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1991. "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" es de 8 USD para las monedas de acuñación regular y de 30 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1991. "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1991 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1991. "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina"?

Para vender 1 rublo del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
