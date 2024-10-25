1 rublo 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" (Rusia, URSS y RSFS)
Foto hecha por: Katz Auction
Detalles técnicos
- MetalCuproníquel
- Peso12,8 g
- Diámetro31 mm
- Cantoleyenda
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísRusia
- PeríodoURSS y RSFS
- Valor nominal1 rublo
- Año1991
- Casa de monedaLeningrado
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1991 "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2931 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 45. La subasta tuvo lugar el 25 de octubre de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1991. "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina"?
Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1991. "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina" es de 8 USD para las monedas de acuñación regular y de 30 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1991. "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina"?
La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1991 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1991. "Olimpiada - 1992. Lanzamiento de jabalina"?
Para vender 1 rublo del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.