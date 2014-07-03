flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1986
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas


Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Precio promedio (PROOF):1600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (8)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1986 "Mijaíl Lomonósov". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4296 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 8000. La subasta tuvo lugar el 3 de julio de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" en subasta Coins.ee - 5 de noviembre de 2023
VendedorCoins.ee
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
11 $
Precio en la divisa de la subasta 10 EUR
Rusia 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" en subasta Coinhouse - 8 de octubre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha8 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
12 $
Precio en la divisa de la subasta 11 EUR
Rusia 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" en subasta Coinhouse - 30 de octubre de 2021
VendedorCoinhouse
Fecha30 de octubre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" en subasta Numisbalt - 14 de marzo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha14 de marzo de 2021
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" en subasta Katz - 24 de marzo de 2019
VendedorKatz
Fecha24 de marzo de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" en subasta Katz - 17 de febrero de 2019
VendedorKatz
Fecha17 de febrero de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" en subasta Russiancoin - 7 de diciembre de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha7 de diciembre de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1986 "Mijaíl Lomonósov" en subasta Künker - 3 de julio de 2014
VendedorKünker
Fecha3 de julio de 2014
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1986. "Mijaíl Lomonósov"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1986. "Mijaíl Lomonósov" es de 30 USD para las monedas de acuñación regular y de 1600 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1986. "Mijaíl Lomonósov"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1986 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1986. "Mijaíl Lomonósov"?

Para vender 1 rublo del 1986, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

