RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991
1 rublo 1990 "Piotr Lébedev". Error de fecha - 1990 (Rusia, URSS y RSFS)
Variedad: Error de fecha - 1990
Detalles técnicos
- MetalCuproníquel
- Peso12,8 g
- Diámetro31 mm
- Cantoleyenda
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísRusia
- PeríodoURSS y RSFS
- Valor nominal1 rublo
- Año1990
- Casa de monedaMoscú
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas (0)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1990. "Piotr Lébedev"?
Para vender 1 rublo del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
