1 rublo 1983 "Carlos Marx" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1983 "Carlos Marx" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1983 "Carlos Marx" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1983
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:740 USD
Precio promedio (PROOF):25 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1983 "Carlos Marx" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1983 "Carlos Marx". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1857 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 700. La subasta tuvo lugar el 10 de diciembre de 2022.

Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Russiancoin - 18 de abril de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha18 de abril de 2024
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Russiancoin - 11 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha11 de enero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Russiancoin - 8 de junio de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónPF67 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Katz - 14 de mayo de 2023
VendedorKatz
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
8 $
Precio en la divisa de la subasta 7 EUR
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Coinhouse - 13 de mayo de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha13 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
13 $
Precio en la divisa de la subasta 12 EUR
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Antivm Numismatica - 28 de diciembre de 2022
VendedorAntivm Numismatica
Fecha28 de diciembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Russiancoin - 29 de septiembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha29 de septiembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Russiancoin - 12 de mayo de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónPF66 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Numisbalt - 13 de febrero de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Russiancoin - 13 de enero de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha13 de enero de 2022
ConservaciónPF67 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Russiancoin - 23 de diciembre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha23 de diciembre de 2021
ConservaciónPF66 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Numisbalt - 19 de septiembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Katz - 20 de diciembre de 2020
VendedorKatz
Fecha20 de diciembre de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Katz - 4 de octubre de 2020
VendedorKatz
Fecha4 de octubre de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Katz - 12 de julio de 2020
VendedorKatz
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Katz - 24 de marzo de 2019
VendedorKatz
Fecha24 de marzo de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Carlos Marx" en subasta Katz - 17 de febrero de 2019
VendedorKatz
Fecha17 de febrero de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1983. "Carlos Marx"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1983. "Carlos Marx" es de 740 USD para las monedas de acuñación regular y de 25 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1983. "Carlos Marx"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1983 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1983. "Carlos Marx"?

Para vender 1 rublo del 1983, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

