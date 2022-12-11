flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1980
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20 USD
Precio promedio (PROOF):100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1023 vendido en la subasta Coins.ee por EUR 93. La subasta tuvo lugar el 11 de diciembre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Frühwald - 14 de septiembre de 2025
VendedorFrühwald
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
4 $
Precio en la divisa de la subasta 3 EUR
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
49 $
Precio en la divisa de la subasta 46 EUR
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Russiancoin - 11 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha11 de enero de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Coins.ee - 11 de diciembre de 2022
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Coins.ee - 11 de diciembre de 2022
VendedorCoins.ee
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Numisbalt - 19 de septiembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónMS69 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Numisbalt - 4 de febrero de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha4 de febrero de 2021
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Numisbalt - 9 de julio de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha9 de julio de 2020
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Russiancoin - 22 de agosto de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha22 de agosto de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Russiancoin - 11 de julio de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha11 de julio de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Russiancoin - 25 de abril de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha25 de abril de 2019
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Katz - 25 de febrero de 2018
VendedorKatz
Fecha25 de febrero de 2018
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" en subasta Russiancoin - 15 de junio de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha15 de junio de 2017
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1980. "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1980. "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica" es de 20 USD para las monedas de acuñación regular y de 100 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1980. "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1980 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1980. "Olimpiada 80. Antorcha Olímpica"?

Para vender 1 rublo del 1980, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

