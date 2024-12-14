flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1990 "Janis Rainis" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1990 "Janis Rainis" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1990 "Janis Rainis" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1990
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Precio promedio (PROOF):15 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1990 "Janis Rainis" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (108)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1990 "Janis Rainis". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1862 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 44. La subasta tuvo lugar el 14 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 18 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
6 $
Precio en la divisa de la subasta 500 RUB
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Zöttl - 31 de mayo de 2025
VendedorZöttl
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
46 $
Precio en la divisa de la subasta 44 EUR
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Rare Coins - 27 de octubre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Karamitsos - 22 de septiembre de 2024
VendedorKaramitsos
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 5 de septiembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 22 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 4 de abril de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 21 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 7 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 7 de marzo de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 22 de febrero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 25 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha25 de enero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 26 de octubre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha26 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 20 de julio de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha20 de julio de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 11 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 11 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 11 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Janis Rainis" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1990. "Janis Rainis"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1990. "Janis Rainis" es de 15 USD para las monedas de acuñación regular y de 15 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1990. "Janis Rainis"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1990 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1990. "Janis Rainis"?

Para vender 1 rublo del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

