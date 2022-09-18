flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1980
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):70 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (29)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 946 vendido en la subasta Katz Auction por EUR 118. La subasta tuvo lugar el 18 de septiembre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Frühwald - 14 de septiembre de 2025
VendedorFrühwald
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
4 $
Precio en la divisa de la subasta 3 EUR
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Russiancoin - 26 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Rio de la Plata - 13 de junio de 2025
VendedorRio de la Plata
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
18 $
Precio en la divisa de la subasta 18 USD
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 6 de octubre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónMS68 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Rio de la Plata - 15 de marzo de 2024
VendedorRio de la Plata
Fecha15 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónMS68 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Russiancoin - 25 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha25 de enero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 10 de diciembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 2 de abril de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de abril de 2023
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Coins.ee - 11 de diciembre de 2022
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Coins.ee - 11 de diciembre de 2022
VendedorCoins.ee
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Katz - 18 de septiembre de 2022
VendedorKatz
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 13 de febrero de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 7 de noviembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha7 de noviembre de 2021
ConservaciónMS68 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 19 de septiembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónMS69 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 4 de febrero de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha4 de febrero de 2021
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1980 "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" en subasta Numisbalt - 24 de octubre de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha24 de octubre de 2020
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1980. "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1980. "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki" es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 70 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1980. "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1980 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1980. "Olimpiada 80. Yuri Dolgoruki"?

Para vender 1 rublo del 1980, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

