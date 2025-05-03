flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1982 "60 años de la URSS" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1982
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:40 USD
Precio promedio (PROOF):40 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (32)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1982 "60 años de la URSS". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1601 vendido en la subasta Coins.ee por EUR 105. La subasta tuvo lugar el 3 de mayo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
98 $
Precio en la divisa de la subasta 85 EUR
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins.ee - 4 de mayo de 2025
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins.ee - 4 de mayo de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha4 de mayo de 2025
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
119 $
Precio en la divisa de la subasta 105 EUR
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins.ee - 4 de mayo de 2025
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins.ee - 4 de mayo de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha4 de mayo de 2025
ConservaciónPF69 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Karamitsos - 13 de abril de 2025
VendedorKaramitsos
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónPF60
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Karamitsos - 22 de septiembre de 2024
VendedorKaramitsos
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Russiancoin - 18 de abril de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha18 de abril de 2024
ConservaciónSin grado RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Russiancoin - 14 de septiembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha14 de septiembre de 2023
ConservaciónPF68 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Russiancoin - 8 de junio de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónPF66 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coinhouse - 13 de mayo de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha13 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónPF68 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins NB - 11 de marzo de 2023
VendedorCoins NB
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Russiancoin - 24 de noviembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de noviembre de 2022
ConservaciónPF68 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Russiancoin - 26 de mayo de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha26 de mayo de 2022
ConservaciónPF68 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins.ee - 14 de febrero de 2022
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Coins.ee - 14 de febrero de 2022
VendedorCoins.ee
Fecha14 de febrero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Russiancoin - 13 de enero de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha13 de enero de 2022
ConservaciónPF66 RNGA
Precio
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Russiancoin - 23 de diciembre de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha23 de diciembre de 2021
ConservaciónPF66 RNGA
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1982 "60 años de la URSS" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1982. "60 años de la URSS"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1982. "60 años de la URSS" es de 40 USD para las monedas de acuñación regular y de 40 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1982. "60 años de la URSS"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1982 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1982. "60 años de la URSS"?

Para vender 1 rublo del 1982, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

