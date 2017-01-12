flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1986 "Año de paz" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1986 "Año de paz" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1986 "Año de paz" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1986
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):10 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1986 "Año de paz" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (15)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1986 "Año de paz". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2432 vendido en la subasta The New York Sale por USD 100. La subasta tuvo lugar el 12 de enero de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Karamitsos - 22 de septiembre de 2024
VendedorKaramitsos
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 19 EUR
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Coins.ee - 10 de marzo de 2024
VendedorCoins.ee
VendedorCoins.ee
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
28 $
Precio en la divisa de la subasta 26 EUR
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Coinhouse - 8 de octubre de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha8 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Rzeszowski DA - 15 de septiembre de 2022
VendedorRzeszowski DA
VendedorRzeszowski DA
Fecha15 de septiembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Rzeszowski DA - 12 de enero de 2022
VendedorRzeszowski DA
VendedorRzeszowski DA
Fecha12 de enero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Stephen Album - 2 de marzo de 2020
VendedorStephen Album
Fecha2 de marzo de 2020
ConservaciónPF67 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Katz - 17 de febrero de 2019
VendedorKatz
Fecha17 de febrero de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónPROOF
Precio
******
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Russiancoin - 14 de septiembre de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha14 de septiembre de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
******
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Russiancoin - 15 de junio de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha15 de junio de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta New York Sale - 12 de enero de 2017
VendedorNew York Sale
Fecha12 de enero de 2017
ConservaciónUNC
Precio
******
Rusia 1 rublo 1986 "Año de paz" en subasta Katz - 18 de diciembre de 2016
VendedorKatz
Fecha18 de diciembre de 2016
ConservaciónPROOF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1986. "Año de paz"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1986. "Año de paz" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 10 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1986. "Año de paz"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1986 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1986. "Año de paz"?

Para vender 1 rublo del 1986, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

