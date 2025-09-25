flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1987
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:9 USD
Precio promedio (PROOF):30 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3192 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 48. La subasta tuvo lugar el 7 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Zöttl - 2 de agosto de 2025
VendedorZöttl
Fecha2 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Klondike Auction - 20 de julio de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 18 EUR
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
30 $
Precio en la divisa de la subasta 26 EUR
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta NUMMUS Olomouc - 10 de abril de 2025
VendedorNUMMUS Olomouc
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Artemide Aste - 1 de septiembre de 2024
VendedorArtemide Aste
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado CCG
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta BAC - 9 de noviembre de 2022
VendedorBAC
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Numisbalt - 7 de noviembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha7 de noviembre de 2021
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Numisbalt - 4 de febrero de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha4 de febrero de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Numisbalt - 24 de octubre de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha24 de octubre de 2020
ConservaciónMS68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Numisbalt - 9 de julio de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha9 de julio de 2020
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta Katz - 26 de septiembre de 2019
VendedorKatz
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Rusia 1 rublo 1987 "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" en subasta AURORA - 25 de septiembre de 2025
VendedorAURORA
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1987. "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1987. "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados" es de 9 USD para las monedas de acuñación regular y de 30 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1987. "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1987 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1987. "175 aniversario de la Batalla de Borodino - soldados"?

Para vender 1 rublo del 1987, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

