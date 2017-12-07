flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1985
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Precio promedio (PROOF):20 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1985 "Vladímir Lenin". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 217 vendido en la subasta Russiancoin por RUB 2200. La subasta tuvo lugar el 7 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Coinhouse - 13 de mayo de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha13 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
13 $
Precio en la divisa de la subasta 12 EUR
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Coins NB - 15 de octubre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónPF67 NGC
Precio
21 $
Precio en la divisa de la subasta 22 EUR
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Russiancoin - 29 de septiembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha29 de septiembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Numisbalt - 13 de febrero de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Numisbalt - 19 de septiembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Katz - 1 de agosto de 2021
VendedorKatz
Fecha1 de agosto de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Katz - 31 de enero de 2021
VendedorKatz
Fecha31 de enero de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Katz - 4 de octubre de 2020
VendedorKatz
Fecha4 de octubre de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Katz - 12 de julio de 2020
VendedorKatz
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Russiancoin - 10 de enero de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha10 de enero de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Katz - 25 de noviembre de 2018
VendedorKatz
Fecha25 de noviembre de 2018
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Russiancoin - 22 de noviembre de 2018
VendedorRussiancoin
Fecha22 de noviembre de 2018
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Russiancoin - 7 de diciembre de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha7 de diciembre de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Katz - 12 de marzo de 2017
VendedorKatz
Fecha12 de marzo de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta HERVERA - 17 de diciembre de 2015
VendedorHERVERA
Fecha17 de diciembre de 2015
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Vladímir Lenin" en subasta Soler y Llach - 17 de diciembre de 2015
VendedorSoler y Llach
Fecha17 de diciembre de 2015
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1985. "Vladímir Lenin"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1985. "Vladímir Lenin" es de 30 USD para las monedas de acuñación regular y de 20 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1985. "Vladímir Lenin"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1985 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1985. "Vladímir Lenin"?

Para vender 1 rublo del 1985, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

