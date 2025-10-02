flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1990 "Antón Chéjov" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1990
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20 USD
Precio promedio (PROOF):10 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (35)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1990 "Antón Chéjov". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1201 vendido en la subasta Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH por EUR 130. La subasta tuvo lugar el 4 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Russiancoin - 16 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha16 de enero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
27 $
Precio en la divisa de la subasta 26 EUR
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Russiancoin - 24 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Karamitsos - 22 de septiembre de 2024
VendedorKaramitsos
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
20 $
Precio en la divisa de la subasta 18 EUR
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Artemide Aste - 1 de septiembre de 2024
VendedorArtemide Aste
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 CCG
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta NUMMUS Olomouc - 27 de marzo de 2024
VendedorNUMMUS Olomouc
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta BAC - 18 de enero de 2023
VendedorBAC
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Katz - 30 de octubre de 2022
VendedorKatz
Fecha30 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta BAC - 7 de septiembre de 2022
VendedorBAC
Fecha7 de septiembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta BAC - 6 de julio de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de julio de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Russiancoin - 12 de mayo de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta BAC - 6 de abril de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de abril de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta BAC - 2 de marzo de 2022
VendedorBAC
Fecha2 de marzo de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Russiancoin - 24 de febrero de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta BAC - 27 de octubre de 2021
VendedorBAC
Fecha27 de octubre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Stare Monety - 3 de septiembre de 2021
VendedorStare Monety
Fecha3 de septiembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Russiancoin - 27 de mayo de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha27 de mayo de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Russiancoin - 11 de febrero de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha11 de febrero de 2021
ConservaciónUNC
Precio
¿Dónde comprar?
Rusia 1 rublo 1990 "Antón Chéjov" en subasta Russiancoin - 2 de octubre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónPROOF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1990. "Antón Chéjov"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1990. "Antón Chéjov" es de 20 USD para las monedas de acuñación regular y de 10 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1990. "Antón Chéjov"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1990 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1990. "Antón Chéjov"?

Para vender 1 rublo del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
