flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1984
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precio promedio (PROOF):10 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1984 "Dmitri Mendeléyev". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 212 vendido en la subasta Russiancoin por RUB 1700. La subasta tuvo lugar el 7 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Numismatica Italia - 11 de julio de 2025
VendedorNumismatica Italia
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónPF69 NGC
Precio
4 $
Precio en la divisa de la subasta 3 EUR
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Russiancoin - 25 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha25 de enero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Russiancoin - 23 de noviembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha23 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Coins.ee - 5 de noviembre de 2023
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Coins.ee - 5 de noviembre de 2023
VendedorCoins.ee
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
11 $
Precio en la divisa de la subasta 10 EUR
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Katz - 24 de marzo de 2019
VendedorKatz
Fecha24 de marzo de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Katz - 17 de febrero de 2019
VendedorKatz
Fecha17 de febrero de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1984 "Dmitri Mendeléyev" en subasta Russiancoin - 7 de diciembre de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha7 de diciembre de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1984. "Dmitri Mendeléyev"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1984. "Dmitri Mendeléyev" es de 10 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1984. "Dmitri Mendeléyev"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1984 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1984. "Dmitri Mendeléyev"?

Para vender 1 rublo del 1984, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1984Todas monedas rusasrusas de cuproníquel monedas rusas monedas con valor nominal 1 rubloSubastas numismáticas