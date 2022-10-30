flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1987
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precio promedio (PROOF):55 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (30)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1987 "70 años de la Revolución de Octubre". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 25334 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 260. La subasta tuvo lugar el 30 de octubre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Zöttl - 31 de mayo de 2025
VendedorZöttl
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 15 de mayo de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
6 $
Precio en la divisa de la subasta 500 RUB
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 3 de abril de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
32 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numismatica Ferrarese - 29 de septiembre de 2024
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 31 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha31 de marzo de 2024
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 12 de octubre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha12 de octubre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Coins NB - 11 de marzo de 2023
VendedorCoins NB
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónPF68 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Heritage - 30 de octubre de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de octubre de 2022
ConservaciónPF70 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 18 de septiembre de 2022
VendedorKatz
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 12 de junio de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 20 de marzo de 2022
VendedorKatz
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 13 de febrero de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 19 de septiembre de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 3 de julio de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1987 "70 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 3 de julio de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha3 de julio de 2021
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1987. "70 años de la Revolución de Octubre"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1987. "70 años de la Revolución de Octubre" es de 55 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1987. "70 años de la Revolución de Octubre"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1987 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1987. "70 años de la Revolución de Octubre"?

Para vender 1 rublo del 1987, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

