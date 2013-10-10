flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1985
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precio promedio (PROOF):1100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (10)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1985 "Aleksandr Pushkin". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 7359 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 2400. La subasta tuvo lugar el 10 de octubre de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" en subasta Künker - 19 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha19 de junio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
344 $
Precio en la divisa de la subasta 320 EUR
Rusia 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" en subasta Heritage - 25 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha25 de febrero de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
720 $
Precio en la divisa de la subasta 720 USD
Rusia 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" en subasta Höhn - 23 de julio de 2022
VendedorHöhn
Fecha23 de julio de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" en subasta Höhn - 4 de septiembre de 2021
VendedorHöhn
Fecha4 de septiembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" en subasta Höhn - 29 de mayo de 2021
VendedorHöhn
Fecha29 de mayo de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" en subasta New York Sale - 10 de enero de 2019
VendedorNew York Sale
Fecha10 de enero de 2019
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" en subasta New York Sale - 12 de enero de 2017
VendedorNew York Sale
Fecha12 de enero de 2017
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" en subasta Künker - 17 de marzo de 2016
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2016
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" en subasta Künker - 11 de octubre de 2013
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2013
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Aleksandr Pushkin" en subasta Rauch - 12 de mayo de 2010
VendedorRauch
Fecha12 de mayo de 2010
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1985. "Aleksandr Pushkin"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1985. "Aleksandr Pushkin" es de 1100 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1985. "Aleksandr Pushkin"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1985 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1985. "Aleksandr Pushkin"?

Para vender 1 rublo del 1985, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

