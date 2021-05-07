flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1985 "Festival de la juventud" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1985
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):15 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (14)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1985 "Festival de la juventud". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3186 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 28. La subasta tuvo lugar el 7 de mayo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Numismatica Italia - 11 de julio de 2025
VendedorNumismatica Italia
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
4 $
Precio en la divisa de la subasta 3 EUR
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Karamitsos - 22 de septiembre de 2024
VendedorKaramitsos
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
22 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Coinhouse - 13 de mayo de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha13 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Katz - 28 de julio de 2022
VendedorKatz
Fecha28 de julio de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Katz - 12 de julio de 2020
VendedorKatz
Fecha12 de julio de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Katz - 17 de febrero de 2019
VendedorKatz
Fecha17 de febrero de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Katz - 23 de septiembre de 2018
VendedorKatz
Fecha23 de septiembre de 2018
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Russiancoin - 7 de diciembre de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha7 de diciembre de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1985 "Festival de la juventud" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1985. "Festival de la juventud"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1985. "Festival de la juventud" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 15 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1985. "Festival de la juventud"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1985 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1985. "Festival de la juventud"?

Para vender 1 rublo del 1985, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

