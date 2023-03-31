flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1989
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:30 USD
Precio promedio (PROOF):20 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (33)

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1989 "Mihai Eminescu". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2466 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 52. La subasta tuvo lugar el 31 de marzo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta COINSTORE - 14 de septiembre de 2025
VendedorCOINSTORE
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Zöttl - 2 de agosto de 2025
VendedorZöttl
Fecha2 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
27 $
Precio en la divisa de la subasta 26 EUR
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Numisbalt - 6 de octubre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Artemide Aste - 1 de septiembre de 2024
VendedorArtemide Aste
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado CCG
Precio
******
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Russiancoin - 11 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha11 de enero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Numisbalt - 10 de diciembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Numisbalt - 2 de abril de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de abril de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta BAC - 18 de enero de 2023
VendedorBAC
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Katz - 30 de octubre de 2022
VendedorKatz
Fecha30 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta BAC - 7 de septiembre de 2022
VendedorBAC
Fecha7 de septiembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta BAC - 6 de abril de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de abril de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Numisbalt - 13 de febrero de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta BAC - 27 de octubre de 2021
VendedorBAC
Fecha27 de octubre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Mihai Eminescu" en subasta Stare Monety - 3 de septiembre de 2021
VendedorStare Monety
Fecha3 de septiembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1989. "Mihai Eminescu"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1989. "Mihai Eminescu" es de 30 USD para las monedas de acuñación regular y de 20 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1989. "Mihai Eminescu"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1989 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1989. "Mihai Eminescu"?

Para vender 1 rublo del 1989, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
