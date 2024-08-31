flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1989 "Niyazi" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1989 "Niyazi" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1989 "Niyazi" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1989
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20 USD
Precio promedio (PROOF):3 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1989 "Niyazi" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (14)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1989 "Niyazi". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1093 vendido en la subasta Artemide Aste s.r.l. por EUR 20. La subasta tuvo lugar el 31 de agosto de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 10 de julio de 2025
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 10 de julio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 29 de mayo de 2025
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 29 de mayo de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Artemide Aste - 1 de septiembre de 2024
VendedorArtemide Aste
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado CCG
Precio
22 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 27 de junio de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 11 de enero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha11 de enero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Stare Monety - 3 de septiembre de 2021
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Stare Monety - 3 de septiembre de 2021
VendedorStare Monety
Fecha3 de septiembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
3 $
Precio en la divisa de la subasta 10 PLN
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 6 de febrero de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha6 de febrero de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 20 de marzo de 2019
VendedorRussiancoin
Fecha20 de marzo de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta New York Sale - 10 de enero de 2019
VendedorNew York Sale
Fecha10 de enero de 2019
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 15 de junio de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha15 de junio de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1989 "Niyazi" en subasta Russiancoin - 27 de abril de 2017
VendedorRussiancoin
Fecha27 de abril de 2017
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1989. "Niyazi"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1989. "Niyazi" es de 20 USD para las monedas de acuñación regular y de 3 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1989. "Niyazi"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1989 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1989. "Niyazi"?

Para vender 1 rublo del 1989, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1989Todas monedas rusasrusas de cuproníquel monedas rusas monedas con valor nominal 1 rubloSubastas numismáticas