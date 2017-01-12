flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1990 "Alisher Navoi". Error de fecha - 1990 (Rusia, URSS y RSFS)

Variedad: Error de fecha - 1990

Anverso 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" Error de fecha - 1990 - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" Error de fecha - 1990 - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Rare Coins

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1990
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:55 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" Error de fecha - 1990 - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (8)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1990 "Alisher Navoi". Error de fecha - 1990. Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2433 vendido en la subasta The New York Sale por USD 100. La subasta tuvo lugar el 12 de enero de 2017.

Estado de conservación
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta Russiancoin - 19 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta Russiancoin - 16 de enero de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha16 de enero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta Russiancoin - 24 de octubre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta WDA - MiM - 30 de noviembre de 2023
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta WDA - MiM - 30 de noviembre de 2023
VendedorWDA - MiM
Fecha30 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
71 $
Precio en la divisa de la subasta 280 PLN
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta WDA - MiM - 21 de junio de 2023
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta WDA - MiM - 21 de junio de 2023
VendedorWDA - MiM
Fecha21 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
64 $
Precio en la divisa de la subasta 260 PLN
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta Rzeszowski DA - 15 de septiembre de 2022
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta Rzeszowski DA - 15 de septiembre de 2022
VendedorRzeszowski DA
Fecha15 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Alisher Navoi" en subasta New York Sale - 12 de enero de 2017
VendedorNew York Sale
Fecha12 de enero de 2017
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1990. "Alisher Navoi"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1990. "Alisher Navoi" es de 55 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1990. "Alisher Navoi"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1990 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1990. "Alisher Navoi"?

Para vender 1 rublo del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
