1 rublo 1987 "León Tolstói". Error de fecha - 1987 (Rusia, URSS y RSFS)

Variedad: Error de fecha - 1987

Anverso 1 rublo 1987 "León Tolstói" Error de fecha - 1987 - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1987 "León Tolstói" Error de fecha - 1987 - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: nummi.ru

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1987
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1987. "León Tolstói"?

Para vender 1 rublo del 1987, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

