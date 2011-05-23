flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1978
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:55 USD
Precio promedio (PROOF):60 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (25)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1978 "Olimpiada 80. Kremlin". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 785 vendido en la subasta Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG por CHF 1600. La subasta tuvo lugar el 23 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Frühwald - 14 de septiembre de 2025
VendedorFrühwald
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
4 $
Precio en la divisa de la subasta 3 EUR
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Numismatica Italia - 11 de julio de 2025
VendedorNumismatica Italia
Fecha11 de julio de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
4 $
Precio en la divisa de la subasta 3 EUR
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 4 de mayo de 2025
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 4 de mayo de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha4 de mayo de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 4 de mayo de 2025
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 4 de mayo de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha4 de mayo de 2025
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Russiancoin - 26 de diciembre de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 17 de diciembre de 2024
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 17 de diciembre de 2024
VendedorCoins.ee
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Karamitsos - 22 de septiembre de 2024
VendedorKaramitsos
Fecha22 de septiembre de 2024
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Rio de la Plata - 15 de marzo de 2024
VendedorRio de la Plata
Fecha15 de marzo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta AB Philea & Myntkompaniet - 11 de noviembre de 2023
VendedorAB Philea & Myntkompaniet
Fecha11 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 11 de diciembre de 2022
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Coins.ee - 11 de diciembre de 2022
VendedorCoins.ee
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónMS69 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Katz - 30 de octubre de 2022
VendedorKatz
Fecha30 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónMS68 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónMS67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Numisbalt - 4 de febrero de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha4 de febrero de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Numisbalt - 9 de julio de 2020
VendedorNumisbalt
Fecha9 de julio de 2020
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1978 "Olimpiada 80. Kremlin" en subasta Katz - 28 de octubre de 2018
VendedorKatz
Fecha28 de octubre de 2018
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1978. "Olimpiada 80. Kremlin"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1978. "Olimpiada 80. Kremlin" es de 55 USD para las monedas de acuñación regular y de 60 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1978. "Olimpiada 80. Kremlin"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1978 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1978. "Olimpiada 80. Kremlin"?

Para vender 1 rublo del 1978, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1978Todas monedas rusasrusas de cuproníquel monedas rusas monedas con valor nominal 1 rubloSubastas numismáticas