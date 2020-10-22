flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1990
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25 USD
Precio promedio (PROOF):15 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (52)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1990 "Gueorgui Zhúkov". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1810 vendido en la subasta Numisbalt por EUR 48. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Russiancoin - 24 de julio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Artemide Aste - 1 de septiembre de 2024
VendedorArtemide Aste
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado CCG
Precio
28 $
Precio en la divisa de la subasta 25 EUR
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Russiancoin - 28 de septiembre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Russiancoin - 25 de mayo de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha25 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta BAC - 18 de enero de 2023
VendedorBAC
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Katz - 30 de octubre de 2022
VendedorKatz
Fecha30 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
15 $
Precio en la divisa de la subasta 15 EUR
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Rare Coins - 19 de octubre de 2022
VendedorRare Coins
Fecha19 de octubre de 2022
ConservaciónAU
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta BAC - 7 de septiembre de 2022
VendedorBAC
Fecha7 de septiembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Russiancoin - 4 de agosto de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha4 de agosto de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Russiancoin - 28 de abril de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha28 de abril de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta BAC - 6 de abril de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de abril de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Russiancoin - 10 de marzo de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Russiancoin - 10 de febrero de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha10 de febrero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta BAC - 27 de octubre de 2021
VendedorBAC
Fecha27 de octubre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF70 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Stare Monety - 3 de septiembre de 2021
VendedorStare Monety
Fecha3 de septiembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Russiancoin - 13 de mayo de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha13 de mayo de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Numisbalt - 9 de mayo de 2021
VendedorNumisbalt
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta BAC - 5 de mayo de 2021
VendedorBAC
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Rio de la Plata - 12 de marzo de 2021
VendedorRio de la Plata
Fecha12 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
Rusia 1 rublo 1990 "Gueorgui Zhúkov" en subasta Russiancoin - 29 de octubre de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPROOF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1990. "Gueorgui Zhúkov"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1990. "Gueorgui Zhúkov" es de 25 USD para las monedas de acuñación regular y de 15 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1990. "Gueorgui Zhúkov"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1990 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1990. "Gueorgui Zhúkov"?

Para vender 1 rublo del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

