1 rublo 1983 "Federico Engels". Error de fecha - 1983 (Rusia, URSS y RSFS)

Variedad: Error de fecha - 1983

Anverso 1 rublo 1983 "Federico Engels" Error de fecha - 1983 - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1983 "Federico Engels" Error de fecha - 1983 - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1983
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:660 USD
Precio promedio (PROOF):690 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1983 "Federico Engels" Error de fecha - 1983 - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1983 "Federico Engels". Error de fecha - 1983. Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 7357 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 1150. La subasta tuvo lugar el 10 de octubre de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1983 "Federico Engels" en subasta Rhenumis - 14 de enero de 2025
VendedorRhenumis
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
308 $
Precio en la divisa de la subasta 300 EUR
Rusia 1 rublo 1983 "Federico Engels" en subasta Künker - 19 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha19 de junio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
344 $
Precio en la divisa de la subasta 320 EUR
Rusia 1 rublo 1983 "Federico Engels" en subasta Universum Coins GmbH - 29 de febrero de 2024
VendedorUniversum Coins GmbH
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Federico Engels" en subasta Universum Coins GmbH - 27 de abril de 2023
VendedorUniversum Coins GmbH
Fecha27 de abril de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Federico Engels" en subasta Sonntag - 24 de noviembre de 2020
VendedorSonntag
Fecha24 de noviembre de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Federico Engels" en subasta SINCONA - 21 de octubre de 2019
VendedorSINCONA
Fecha21 de octubre de 2019
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Federico Engels" en subasta Sonntag - 5 de junio de 2019
VendedorSonntag
Fecha5 de junio de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Federico Engels" en subasta Künker - 17 de marzo de 2016
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2016
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 1 rublo 1983 "Federico Engels" en subasta Künker - 11 de octubre de 2013
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2013
ConservaciónPROOF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1983. "Federico Engels"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1983. "Federico Engels" es de 660 USD para las monedas de acuñación regular y de 690 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1983. "Federico Engels"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1983 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1983. "Federico Engels"?

Para vender 1 rublo del 1983, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
