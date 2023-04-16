flag
1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1977
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:15 USD
Precio promedio (PROOF):85 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (30)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1977 "60 años de la Revolución de Octubre". Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1927 vendido en la subasta Dom Aukcyjny Numimarket.pl por PLN 650. La subasta tuvo lugar el 16 de abril de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF65 ULTRA CAMEO NGC
Precio
63 $
Precio en la divisa de la subasta 54 EUR
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
91 $
Precio en la divisa de la subasta 80 EUR
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF67 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 22 de febrero de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha22 de febrero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 12 de octubre de 2023
VendedorRussiancoin
Fecha12 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Katz - 29 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha29 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numimarket - 18 de abril de 2023
VendedorNumimarket
Fecha18 de abril de 2023
ConservaciónPF64 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Coins NB - 11 de marzo de 2023
VendedorCoins NB
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numismatica Ferrarese - 8 de enero de 2023
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha8 de enero de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 22 de diciembre de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha22 de diciembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Karamitsos - 20 de marzo de 2022
VendedorKaramitsos
Fecha20 de marzo de 2022
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 24 de febrero de 2022
VendedorRussiancoin
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Numismatica Ferrarese - 20 de febrero de 2022
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha20 de febrero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Coins.ee - 1 de noviembre de 2021
VendedorCoins.ee
Fecha1 de noviembre de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Karamitsos - 12 de septiembre de 2021
VendedorKaramitsos
Fecha12 de septiembre de 2021
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Coins.ee - 12 de julio de 2021
VendedorCoins.ee
Fecha12 de julio de 2021
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 1 de julio de 2021
VendedorRussiancoin
Fecha1 de julio de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 29 de octubre de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 11 de junio de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha11 de junio de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1977 "60 años de la Revolución de Octubre" en subasta Russiancoin - 6 de febrero de 2020
VendedorRussiancoin
Fecha6 de febrero de 2020
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1977. "60 años de la Revolución de Octubre"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1977. "60 años de la Revolución de Octubre" es de 15 USD para las monedas de acuñación regular y de 85 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1977. "60 años de la Revolución de Octubre"?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1977 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1977. "60 años de la Revolución de Octubre"?

Para vender 1 rublo del 1977, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
