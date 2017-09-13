flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFSReverso 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalCuproníquel
  • Peso12,8 g
  • Diámetro31 mm
  • Cantoleyenda
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal1 rublo
  • Año1975
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Precio promedio (PROOF):90 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" - valor de la moneda - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (41)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 1 rublo de 1975 "30 años de Victoria" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de cuproníquel pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 44 vendido en la subasta Russiancoin por RUB 13000. La subasta tuvo lugar el 13 de septiembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF66 ULTRA CAMEO NGC
Precio
94 $
Precio en la divisa de la subasta 80 EUR
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Coins.ee - 4 de mayo de 2025
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Coins.ee - 4 de mayo de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha4 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
55 $
Precio en la divisa de la subasta 48 EUR
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta COINSTORE - 8 de diciembre de 2024
VendedorCOINSTORE
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 6 de octubre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 1 de septiembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 7 de julio de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de julio de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 10 de diciembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 1 de octubre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha1 de octubre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Katz - 29 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha29 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 2 de abril de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de abril de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 2 de abril de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha2 de abril de 2023
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Coins NB - 11 de marzo de 2023
VendedorCoins NB
Fecha11 de marzo de 2023
ConservaciónPF67 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Coins NB - 15 de octubre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 12 de junio de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 9 de abril de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha9 de abril de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Rusia 1 rublo 1975 ЛМД "30 años de Victoria" en subasta Numisbalt - 13 de febrero de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha13 de febrero de 2022
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de cuproníquelde de la URSS y RSFS de 1 rublo del 1975. ЛМД. "30 años de Victoria"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de 1 rublo del 1975. ЛМД. "30 años de Victoria" es de 35 USD para las monedas de acuñación regular y de 90 USD para las monedas PROOF. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 rublo del 1975. "30 años de Victoria" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 1 rublo del 1975 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 rublo del 1975. ЛМД. "30 años de Victoria"?

Para vender 1 rublo del 1975, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

