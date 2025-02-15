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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Каталог монет Вюрцбурга

Всего добавлено монет: 33

Монеты Максимилиана I
coin 1803-1817 Максимилиан I
Монеты Фердинанда
coin 1807-1811 Фердинанд
Монеты Людвига I
coin 1826-1848 Людвиг I
Монеты Максимилиана II
coin 1848-1848 Максимилиан II
Монеты Людвига II
coin 1864-1864 Людвиг II

Таблица цен монет Вюрцбурга

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг II
Гульден без года (1864) C.V.
 Золото $2,800 - 1 16Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1809
 Золото $7,400 - 0 13Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Максимилиан I
Гульден 1803
 Золото $3,100 - 0 23Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Максимилиан I
Гульден 1803
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг II
Гульден без года (1864) C.V.
 Золото $3,100 - 0 16Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1814 R
 Золото $17,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. "GWLM" на реверсе
 Серебро $110 - 0 4Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1840-1848)
 Золото $4,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1835-1839). Большие буквы
 Золото $6,500 - 0 8Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Максимилиан II
Гульден без года (1848-1850) C.V.
 Золото $4,700 - 0 12Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1840-1848)
 Золото $1,600 - 1 16Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1827-1835). Малые буквы
 Золото $4,300 - 0 9Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1807. Герб
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Максимилиан I
Гульден 1817
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Максимилиан I
Гульден 1815
 Золото $3,700 - 0 22Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. Без надписи "GWLM"
 Серебро $120 - 0 6Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Максимилиан I
Гульден без года (1817)
 Золото $2,400 - 0 50Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Максимилиан II
Гульден без года (1848-1850) C.V.
 Золото $3,100 - 0 17Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1826) E.G.G.
 Золото $5,000 - 0 35Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. "GWLM" на аверсе
 Серебро $180 - 0 5Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1827-1835). Малые буквы
 Золото $5,300 - 0 2Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1812 R
 Золото $6,100 - 1 9Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1835-1839). Большие буквы
 Золото $10,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1813 R
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1807
 Серебро $110 - 0 8Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1/4 крейцера 1811
 Медь $35 - 0 12Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1/2 крейцера 1810
 Медь $150 - 0 5Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1808
 Серебро $140 - 0 8Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1809
 Серебро $65 - 0 6Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1807
 Серебро $75 - 0 4Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1/2 крейцера 1811
 Медь $40 - 0 12Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1809
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1808
 Серебро $120 - 0 6
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