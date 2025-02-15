Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Каталог монет Вюрцбурга
Всего добавлено монет: 33
Таблица цен монет Вюрцбурга
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,800 - 1 16
Вюрцбург, Людвиг II
Гульден без года (1864) C.V.
Золото $7,400 - 0 13
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1809
Золото $3,100 - 0 23
Вюрцбург, Максимилиан I
Гульден 1803
Золото - - 0 0
Вюрцбург, Максимилиан I
Гульден 1803
Золото $3,100 - 0 16
Вюрцбург, Людвиг II
Гульден без года (1864) C.V.
Золото $17,000 - 0 2
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1814 R
Серебро $110 - 0 4
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. "GWLM" на реверсе
Золото $4,300 - 0 6
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1840-1848)
Золото $6,500 - 0 8
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1835-1839). Большие буквы
Золото $4,700 - 0 12
Вюрцбург, Максимилиан II
Гульден без года (1848-1850) C.V.
Золото $1,600 - 1 16
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1840-1848)
Золото $4,300 - 0 9
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1827-1835). Малые буквы
Золото - - 0 0
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1807. Герб
Золото - - 0 0
Вюрцбург, Максимилиан I
Гульден 1817
Золото $3,700 - 0 22
Вюрцбург, Максимилиан I
Гульден 1815
Серебро $120 - 0 6
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. Без надписи "GWLM"
Золото $2,400 - 0 50
Вюрцбург, Максимилиан I
Гульден без года (1817)
Золото $3,100 - 0 17
Вюрцбург, Максимилиан II
Гульден без года (1848-1850) C.V.
Золото $5,000 - 0 35
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1826) E.G.G.
Серебро $180 - 0 5
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. "GWLM" на аверсе
Золото $5,300 - 0 2
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1827-1835). Малые буквы
Золото $6,100 - 1 9
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1812 R
Золото $10,000 - 0 2
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1835-1839). Большие буквы
Золото - - 0 0
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1813 R
Серебро $110 - 0 8
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1807
Медь $35 - 0 12
Вюрцбург, Фердинанд
1/4 крейцера 1811
Медь $150 - 0 5
Вюрцбург, Фердинанд
1/2 крейцера 1810
Серебро $140 - 0 8
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1808
Серебро $65 - 0 6
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1809
Серебро $75 - 0 4
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1807
Медь $40 - 0 12
Вюрцбург, Фердинанд
1/2 крейцера 1811
Серебро - - 0 0
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1809
Серебро $120 - 0 6
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1808
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