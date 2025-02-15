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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден без года (1840-1848) (Вюрцбург, Людвиг I)

Аверс монеты - Гульден без года (1840-1848) - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг I Реверс монеты - Гульден без года (1840-1848) - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Людвиг I
  • Номинал Гульден
  • Год без года (1840-1848)
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1840-1848) года. Это золотая монета периода Людвига I. Рекорд цены принадлежит лоту 5346 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1051 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - March 14, 2007
Продавец Künker
Дата 14 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - September 29, 2006
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - March 14, 2003
Продавец Künker
Дата 14 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе HIRSCH - February 13, 2025
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2025
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Гульден 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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