Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Золотые монеты Гульден Людвига I - Вюрцбург
Гульден 1826
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажибез года (1826) E.G.G. 65 0 35
Гульден 1827-1835
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1827-1835) Малые буквы 0 9без года (1835-1839) Большие буквы 0 8
Гульден 1827-1835
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1827-1835) Малые буквы 0 2без года (1835-1839) Большие буквы 0 2
Гульден 1840
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1840-1848) 0 6
Гульден 1840
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1840-1848) 1 16
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск