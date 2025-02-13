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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Золотые монеты Гульден Людвига I - Вюрцбург

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Гульден 1826

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
без года (1826) E.G.G. 65 0 35
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Гульден 1827-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1827-1835) Малые буквы 0 9без года (1835-1839) Большие буквы 0 8
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Гульден 1827-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1827-1835) Малые буквы 0 2без года (1835-1839) Большие буквы 0 2
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Гульден 1840

Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1840-1848) 0 6
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Гульден 1840

Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1840-1848) 1 16
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