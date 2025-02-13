Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден без года (1835-1839) "Тип 1827-1835". Большие буквы (Вюрцбург, Людвиг I)
Разновидность: Большие буквы
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Людвиг I
- Номинал Гульден
- Год без года (1835-1839)
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1835-1839) года. Большие буквы. Это золотая монета периода Людвига I. Рекорд цены принадлежит лоту 5345 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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