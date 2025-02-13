Каталог монет Людвига I (1826-1848)

Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Монеты Людвига I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $4,300 - 0 6
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1840-1848)
Золото $6,500 - 0 8
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1835-1839). Большие буквы
Золото $1,600 - 1 16
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1840-1848)
Золото $4,300 - 0 9
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1827-1835). Малые буквы
Золото $5,000 - 0 35
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1826) E.G.G.
Золото $5,300 - 0 2
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1827-1835). Малые буквы
Золото $10,000 - 0 2
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1835-1839). Большие буквы
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