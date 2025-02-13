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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Каталог монет Людвига I (1826-1848)

Всего добавлено монет: 7

Период чеканки Людвига I
Каталог монет Людвиг I 1826-1848
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Монеты Людвига I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1840-1848)
 Золото $4,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1835-1839). Большие буквы
 Золото $6,500 - 0 8Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1840-1848)
 Золото $1,600 - 1 16Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1827-1835). Малые буквы
 Золото $4,300 - 0 9Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1826) E.G.G.
 Золото $5,000 - 0 35Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1827-1835). Малые буквы
 Золото $5,300 - 0 2Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Людвиг I
Гульден без года (1835-1839). Большие буквы
 Золото $10,000 - 0 2
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