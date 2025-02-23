Гульден без года (1827-1835) "Тип 1827-1835". Малые буквы (Вюрцбург, Людвиг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1827-1835) года. Малые буквы. Это золотая монета периода Людвига I. Рекорд цены принадлежит лоту 5343 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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