Гульден без года (1826) E.G.G. (Вюрцбург, Людвиг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1826) года со знаком E.G.G.. Это золотая монета периода Людвига I. Рекорд цены принадлежит лоту 5192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

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