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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден без года (1826) E.G.G. (Вюрцбург, Людвиг I)

Аверс монеты - Гульден без года (1826) E.G.G. - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг I Реверс монеты - Гульден без года (1826) E.G.G. - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 65

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Людвиг I
  • Номинал Гульден
  • Год без года (1826)
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1826) года со знаком E.G.G.. Это золотая монета периода Людвига I. Рекорд цены принадлежит лоту 5192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
6607 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
7343 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1826) E.G.G. на аукционе HIRSCH - February 11, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2012
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи Гульден 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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