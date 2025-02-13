Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден без года (1826) E.G.G. (Вюрцбург, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 65
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Людвиг I
- Номинал Гульден
- Год без года (1826)
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1826) года со знаком E.G.G.. Это золотая монета периода Людвига I. Рекорд цены принадлежит лоту 5192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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