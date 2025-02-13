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Монеты Вюрцбурга 1826 года
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Гульден без года (1826) E.G.G.
Средняя цена
5000 $
Продажи
0
35
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Период
1803-1864
Категория
Зактрыть
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Вюрцбург
Период
1803-1864
Максимилиан I
1803-1817
Фердинанд
1807-1811
Людвиг I
1826-1848
Максимилиан II
1848-1848
Людвиг II
1864-1864
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