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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден без года (1840-1848) (Вюрцбург, Людвиг I)

Аверс монеты - Гульден без года (1840-1848) - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг I Реверс монеты - Гульден без года (1840-1848) - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Людвиг I
  • Номинал Гульден
  • Год без года (1840-1848)
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1840-1848) года. Это золотая монета периода Людвига I. Рекорд цены принадлежит лоту 5348 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
4093 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
3667 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1840-1848) на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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