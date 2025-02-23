Гульден без года (1840-1848) (Вюрцбург, Людвиг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1840-1848) года. Это золотая монета периода Людвига I. Рекорд цены принадлежит лоту 5348 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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