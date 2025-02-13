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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден без года (1827-1835) "Тип 1827-1835". Малые буквы (Вюрцбург, Людвиг I)

Разновидность: Малые буквы

Аверс монеты - Гульден без года (1827-1835) "Тип 1827-1835" Малые буквы - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг I Реверс монеты - Гульден без года (1827-1835) "Тип 1827-1835" Малые буквы - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Людвиг I
  • Номинал Гульден
  • Год без года (1827-1835)
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1827-1835) года. Малые буквы. Это золотая монета периода Людвига I. Рекорд цены принадлежит лоту 1789 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюрцбург Гульден без года (1827-1835) на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1592 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1827-1835) на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
6433 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1827-1835) на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1827-1835) на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1827-1835) на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1827-1835) на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1827-1835) на аукционе HIRSCH - September 24, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1827-1835) на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1827-1835) на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Гульден 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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