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Максимилиан II
1848-1848
Людвиг II
1864-1864
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Монеты Вюрцбурга 1828 года
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Гульден без года (1827-1835)
Малые буквы
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
9
Гульден без года (1827-1835)
Малые буквы
Средняя цена
5300 $
Продажи
0
2
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Вюрцбург
Период
1803-1864
Категория
Зактрыть
???
Вюрцбург
Период
1803-1864
Максимилиан I
1803-1817
Фердинанд
1807-1811
Людвиг I
1826-1848
Максимилиан II
1848-1848
Людвиг II
1864-1864
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