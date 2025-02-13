Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден без года (1864) C.V. (Вюрцбург, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 350
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Людвиг II
- Номинал Гульден
- Год без года (1864)
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1864) года со знаком C.V.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1685 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
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