Гульден без года (1864) C.V. (Вюрцбург, Людвиг II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1864) года со знаком C.V.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1685 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность UNC (2) AU (12) XF (2)