flag
Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден без года (1864) C.V. (Вюрцбург, Людвиг II)

Аверс монеты - Гульден без года (1864) C.V. - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг II Реверс монеты - Гульден без года (1864) C.V. - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 350

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Людвиг II
  • Номинал Гульден
  • Год без года (1864)
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1864) года со знаком C.V.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1685 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Hess Divo (2)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (2)
  • Möller (5)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе WAG - December 15, 2024
Продавец WAG
Дата 15 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
2941 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность AU
Цена
3652 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Hess Divo - October 22, 2020
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Hess Divo - December 3, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Гульден 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюрцбурга Каталог монет Людвига II Монеты Вюрцбурга 1864 года Все Вюрцбургские монеты Вюрцбургские золотые монеты Вюрцбургские монеты номиналом Гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть