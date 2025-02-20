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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден без года (1848-1850) C.V. (Вюрцбург, Максимилиан II)

Аверс монеты - Гульден без года (1848-1850) C.V. - цена золотой монеты - Вюрцбург, Максимилиан II Реверс монеты - Гульден без года (1848-1850) C.V. - цена золотой монеты - Вюрцбург, Максимилиан II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 215

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Гульден
  • Год без года (1848-1850)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1848-1850) года со знаком C.V.. Это золотая монета периода Максимилиана II. Рекорд цены принадлежит лоту 5349 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
2243 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
4183 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Hess Divo - October 22, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - September 29, 2006
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - September 29, 2006
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - March 14, 2003
Продавец Künker
Дата 14 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - March 14, 2003
Продавец Künker
Дата 14 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - October 2, 2002
Продавец Künker
Дата 2 октября 2002
Сохранность UNC
Цена
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