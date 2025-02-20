Гульден без года (1848-1850) C.V. (Вюрцбург, Максимилиан II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1848-1850) года со знаком C.V.. Это золотая монета периода Максимилиана II. Рекорд цены принадлежит лоту 5349 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность UNC (3) AU (6) XF (7) VF (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) Сервис NGC (2)