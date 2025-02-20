Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден без года (1848-1850) C.V. (Вюрцбург, Максимилиан II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 215
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Максимилиан II
- Номинал Гульден
- Год без года (1848-1850)
- Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1848-1850) года со знаком C.V.. Это золотая монета периода Максимилиана II. Рекорд цены принадлежит лоту 5349 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
4183 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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