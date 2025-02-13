Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
3 крейцера 1807 года (Вюрцбург, Фердинанд)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 1,1 - 1,35 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Фердинанд
- Номинал 3 крейцера
- Год 1807
- Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
- Монетный двор Вюрцбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты 3 крейцера 1807 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 220 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2017.
Сохранность
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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