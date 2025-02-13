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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

3 крейцера 1807 года (Вюрцбург, Фердинанд)

Аверс монеты - 3 крейцера 1807 года - цена серебряной монеты - Вюрцбург, Фердинанд Реверс монеты - 3 крейцера 1807 года - цена серебряной монеты - Вюрцбург, Фердинанд

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,1 - 1,35 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1807
  • Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
  • Монетный двор Вюрцбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты 3 крейцера 1807 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 220 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2017.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Via (1)
Вюрцбург 3 крейцера 1807 на аукционе Via - November 6, 2023
Продавец Via
Дата 6 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вюрцбург 3 крейцера 1807 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Вюрцбург 3 крейцера 1807 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Вюрцбург 3 крейцера 1807 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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