flag
Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Монеты Вюрцбурга 1807 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Гульден 1807 Герб
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1807
Средняя цена 110 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 крейцера 1807
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть