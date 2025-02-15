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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Каталог монет Фердинанда (1807-1811)

Всего добавлено монет: 17

Период чеканки Фердинанда
Каталог монет Фердинанд 1807-1811
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Монеты Фердинанда с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1809
 Золото $7,400 - 0 13Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1814 R
 Золото $17,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. "GWLM" на реверсе
 Серебро $110 - 0 4Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1807. Герб
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. Без надписи "GWLM"
 Серебро $120 - 0 6Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. "GWLM" на аверсе
 Серебро $180 - 0 5Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1812 R
 Золото $6,100 - 1 9Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1813 R
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1807
 Серебро $110 - 0 8Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1/4 крейцера 1811
 Медь $35 - 0 12Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1/2 крейцера 1810
 Медь $150 - 0 5Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1808
 Серебро $140 - 0 8Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1807
 Серебро $75 - 0 4Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1809
 Серебро $65 - 0 6Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
1/2 крейцера 1811
 Медь $40 - 0 12Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1809
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1808
 Серебро $120 - 0 6
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