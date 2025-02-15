Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Каталог монет Фердинанда (1807-1811)
Всего добавлено монет: 17
Каталог монет Фердинанд 1807-1811
Золото
Серебро
Монеты Фердинанда с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $7,400 - 0 13
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1809
Золото $17,000 - 0 2
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1814 R
Серебро $110 - 0 4
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. "GWLM" на реверсе
Золото - - 0 0
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1807. Герб
Серебро $120 - 0 6
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. Без надписи "GWLM"
Серебро $180 - 0 5
Вюрцбург, Фердинанд
1 крейцер 1808. "GWLM" на аверсе
Золото $6,100 - 1 9
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1812 R
Золото - - 0 0
Вюрцбург, Фердинанд
Гульден 1813 R
Серебро $110 - 0 8
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1807
Медь $35 - 0 12
Вюрцбург, Фердинанд
1/4 крейцера 1811
Медь $150 - 0 5
Вюрцбург, Фердинанд
1/2 крейцера 1810
Серебро $140 - 0 8
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1808
Серебро $75 - 0 4
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1807
Серебро $65 - 0 6
Вюрцбург, Фердинанд
6 крейцеров 1809
Медь $40 - 0 12
Вюрцбург, Фердинанд
1/2 крейцера 1811
Серебро - - 0 0
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1809
Серебро $120 - 0 6
Вюрцбург, Фердинанд
3 крейцера 1808
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