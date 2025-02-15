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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

1 крейцер 1808 года. "GWLM" на реверсе (Вюрцбург, Фердинанд)

Разновидность: "GWLM" на реверсе

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года "GWLM" на реверсе - цена серебряной монеты - Вюрцбург, Фердинанд Реверс монеты - 1 крейцер 1808 года "GWLM" на реверсе - цена серебряной монеты - Вюрцбург, Фердинанд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 0,43 - 0,68 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
  • Монетный двор Вюрцбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты 1 крейцер 1808 года. "GWLM" на реверсе. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 2882 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
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Вюрцбург 1 крейцер 1808 на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Вюрцбург 1 крейцер 1808 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Вюрцбург 1 крейцер 1808 на аукционе Heritage - January 1, 2015
Вюрцбург 1 крейцер 1808 на аукционе Heritage - January 1, 2015
Продавец Heritage
Дата 1 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Вюрцбург 1 крейцер 1808 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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