Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
1 крейцер 1808 года. "GWLM" на реверсе (Вюрцбург, Фердинанд)
Разновидность: "GWLM" на реверсе
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,300)
- Вес 0,43 - 0,68 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Фердинанд
- Номинал 1 крейцер
- Год 1808
- Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
- Монетный двор Вюрцбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты 1 крейцер 1808 года. "GWLM" на реверсе. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 2882 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Heritage
Дата 1 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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