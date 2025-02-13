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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Монеты Вюрцбурга 1808 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1808
Средняя цена 140 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 крейцера 1808
Средняя цена 120 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 "GWLM" на аверсе
Средняя цена 180 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 "GWLM" на реверсе
Средняя цена 110 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808 Без надписи "GWLM"
Средняя цена 120 $
Продажи
0 6
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