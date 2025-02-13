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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

6 крейцеров 1808 года (Вюрцбург, Фердинанд)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Вюрцбург, Фердинанд Реверс монеты - 6 крейцеров 1808 года - цена серебряной монеты - Вюрцбург, Фердинанд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,87 - 2,6 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
  • Монетный двор Вюрцбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты 6 крейцеров 1808 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 3735 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Вюрцбург 6 крейцеров 1808 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 6 крейцеров 1808 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 6 крейцеров 1808 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 6 крейцеров 1808 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 6 крейцеров 1808 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 6 крейцеров 1808 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 6 крейцеров 1808 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 6 крейцеров 1808 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR

Где продать?

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