Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
6 крейцеров 1808 года (Вюрцбург, Фердинанд)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,87 - 2,6 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Фердинанд
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1808
- Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
- Монетный двор Вюрцбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты 6 крейцеров 1808 года. Это серебряная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 3735 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
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Где продать?
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