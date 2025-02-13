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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Серебряные монеты 6 крейцеров Фердинанда - Вюрцбург

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6 крейцеров 1807-1809

Год Знак Описание Продажи Продажи
1807 0 81808 0 81809 0 6
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